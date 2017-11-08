Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

Визит министра ИД Армении Эдварда Налбандяна в Израиль по приглашению премьер-министра Израиля, министра ИД Израиля Бениамина Нетаньяху является очень важным шагом. Подобное мнение в беседе с «Арменпресс» высказал бывший депутат Кнессета, основатель группы межпарламентской дружбы Израиль-Армения, аналитик Александр Цинкер.

«Прежде всего, хотелось бы отметить динамичное развитие процессов между нашими странами, чему свидетельством является приглашение премьер-министра Израиля. Этот год примечателен тем, что состоялся ряд встреч, сначала – между межпарламентскими группами, затем – в рамках второго заседания Общественного форума; Цахи Анегби - министр по региональному сотрудничеству Израиля посетил Армению, и продолжением его визита стало указанное приглашение, в результате чего была создана возможность обсудить ряд вопросов лично. Я бы назвал этот визит направленным в будущее, поскольку множество вопросов было как у нас, так и у Армении. Хорошим знаком является то, что после обсуждения ряда вопросов, представляющих обоюдный интерес, руководители внешнеполитических ведомств обеих стран имели беседу с глазу на глаз. Это была закрытая встреча, однако очень возможно, что на ней открыто обуждались накопившиеся другие вопросы, и на них были даны объемлющие ответы»,-сказал он.

По замечанию Александра Цинкера, следующий шаг связан с информационным полем, а именно, с расширением сотрудничества между СМИ и соответствующих отраслевых ведомств обеих стран.

«Думаю, что в обеих странах надо создать информационные центры, где люди, предприниматели смогут лучше узнать друг друга. В этом отношении осведомленность об Израиле в Армении значительно выше, чем об армянах – в Израиле. Здесь, можно сказать, существует определенный недостаток информации. Надо сделать так, чтобы Армения стала привлекательной для сотрудничества, инвестиций, а также для туристов»,- сказал бывший депутат Кнессета, основатель группы межпарламентской дружбы Израиль-Армения, аналитик Александр Цинкер.

По поводу открытия посольств в обеих странах он отметил, что нынешние шаги направлены именно в эту сторону: подготавливается основа для следующего этапа сотрудничества.

«Мы имеем определенный опыт работы со странами СНГ. Сначала было действительно не много посольств, однако, после того, как мы начали активнее работать с этими странами, выросли пассажиропотоки, и стало ясно, что нужно открывать посольства. Это является не только политическим вопросом: это и экономический вопрос, поскольку любое министерство – в данном случае, министерство иностранных дел, имеет свой бюджет, в рамках которого устанавливается число возможных посольств по всему миру. Например, некоторое время назад, по причине сокращения бюджета Израиля, возник вопрос возможного закрытия посольств, в частности, посольства Израиля в Беларуси. Мы имели множество связей с этой страной, и по этой причине мы боролись, чтобы посольство Израиля в Беларуси не было закрыто.

Сегодня, если объем авиаперевозок между Арменией и Израилем возрастет, откроются новые бизнесы, предприятия, если будут сделаны инвестиции, то, для оказания содействия всем этим процессам необходимо будет открыть посольства, чего еще надо будет достичь. Думаю, следующим шагом надо, прежде всего, провести работу, направленную на отмену визового режима между Арменией и Израилем»,- сказал Александр Цинкер и добавил, что темпы развития сотрудничества в будущем году будут зависеть от скорейшего урегулирования этого вопроса.

Сюзи Мурадян