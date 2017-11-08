Арташес Гегамян: Положено начало большой работе

Состоявшееся на прошлой неделе, 2 ноября в Национальном Собрании Армении заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения (далее МПК) было юбилейным: уже в 30-й раз армянские и российские парламентарии собрались обсудить, что выполнено за отчетный период и как сделать сотрудничество между парламентами двух стран более эффективным.

В ответ на вопросы корреспондента “Арменпресс” сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии АРТАШЕС ГЕГАМЯН прокомментировал некоторые задачи, которые обсуждались в ходе заседания.

К. На Ваш взгляд, чем 30-ое заседание Межпарламентской комиссии Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА отличалось от предыдущих 29 подобных заседаний, и вообще – отличалось ли оно чем-нибудь?

А.Г. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать принятый на заседании совместный Протокол тридцатого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации от 2 ноября 2017 года (далее Протокол). В этом документе, по сути, впервые четко прописываются те неиспользованные возможности, при реализации которых сотрудничество Армения – Россия повысится на качественно новый уровень, а также определяются те источники, задействовав которые мы сможем осуществить серьезные совместные армяно-российские инвестиционные проекты.

В частности, российская сторона в своей версии Протокола упомянула работающие с участием российского капитала предприятия, которые за последние годы достигли серьезных успехов: это компании «Газпром Армения», «Билайн», «Русал», Южно-Кавказская железная дорога. Как было отмечено в проекте Протокола за первое полугодие 2017г. в экономику Армении было инвестировано 5 млн. 500 тысяч долларов, что, разумеется, можно только приветствовать. Но вместе с тем существуют неиспользованные резервы, возможность говорить о наличии которых, пожалуй, была предоставлена нам.

До начала заседания я тщательно изучил программы внешнеэкономической деятельности России в первом полугодии как 2016-го, так и 2017 годов. Естественно, что при этом были использованы только официальные российские источники, в частности, сборники Федеральной статистической службы России. Сопоставив их с официальными данными Национальной статистической службы РА, открылась весьма любопытная картина.

Так, если в январе-декабре 2015г. только чистые инвестиционные потоки из России в Армению составили 27 млрд. 733,3 млн. драмов (или же в долларовом исчислении $58,03 млн.), из которых прямые инвестиции составили 35млрд. 983,3 млн. драмов (или $75,29 млн), то в январе-декабре 2016г. чистые инвестиционные потоки из России в Армению составили минус –52 млрд. 10,2 млн. драмов (или в долларовом исчислении минус –$108,08 млн.),в том числе прямые инвестиции составили минус –26 млрд. 290,5 млн. драмов (или минус –$55 млн.).

К. То есть настолько сократились инвестиции?

А.Г. Это значит, что от предыдущих инвестиций российские компании получили определенные доходы, и их изъяли из инвестиционного цикла и не вложили в программы развития предприятий с российским капиталом хотя бы какую-то их часть. То есть не расширили свой бизнес, не вложили новые инвестиции в разные отрасли экономики Армении, а полностью вывезли прибыль из нашей страны, образовавшуюся от ранее вложенных в производство инвестиций. Только в 2016г. из Армении в Россию отток капитала составил 108 млн. долларов, из которых прямые инвестиции составили (минус) – 55 млн. долларов.

Все это было зафиксировано в Протоколе как неиспользованный ресурс и резерв. Более того, констатация этого факта накладывает на армянскую сторону обязательство – представлять российской стороне перечень тех предприятий, отраслей, сфер, инвестируя в которые в течение одного-двух или трех лет, российская сторона сможет, во-первых, вернуть вложенные в развитие производства инвестиции, финансовые средства, а затем, как и в прошлые годы, использовать образовавшую прибыль по своему усмотрению.

Могу сказать, что нынешнее 30-е заседание МПК было беспрецедентным: на предыдущих заседаниях Межпарламентской комиссии обсуждались также весьма серьезные вопросы, но такого субстантивного, с цифровыми данными, аргументированного фактами Протокола ранее еще не было составлено. Впрочем, полагаю, было бы правильно представить на суд читателей полный текст Протокола (см. ниже).

К. Смогли ли Ваши коллеги из оппозиции высказать «в лицо» российской стороне все то, по их мнению, негативное, о чем они говорят с трибуны Национального Собрания, представили ли они свою озабоченность этими проявлениями?

А.Г. Должен сказать, что все члены МПК от армянакой стороны, представители и оппозиции, и правящей коалиции, подняли перед российской стороной совершенно правильные вопросы. В частности, было отмечено, что по подходящему поводу – в случае приглашения, армянские делегаты беспрепятственно посещают Крым и как раз в эти дни, 6-7 ноября, там состоится международная конференция, в работе которой примет участие член МПК от армянской стороны Айк Бабуханян. Меня также пригласили на эту конференцию, но поскольку были кое-какие обстоятельства в связи с заседанием МПК, я не смог принять участие в работе конференции друзей Крыма. На заседании МПК было также отмечено, что в Армении проходили 15 заседаний Межпарламентской комиссии, однако, члены Межпарламентской комиссии от России так и ни раз не посетили Арцахскую Республику.

К. Но ведь отдельные российские депутаты неоднократно посещали Арцах – не боясь попасть в азербайджанский «черный список».

А.Г. Да, но это было не на уровне Межпарламентской комиссии, которая по определению призвана углублять всесторонние армяно-российские межпарламентские отношения.

Диалог депутатов Национального Собрания РА и Федерального Собрания РФ был чрезвычайно искренним, открытым и доброжелательным. И это очень важно: если на заседании МПК поднимаются подобные вопросы, значит есть уверенность, что мы имеем дело с друзьями, с представителями дружественной страны, с соратниками, представляющими государство-союзника. При этом на волнующие нас вопросы мы получаем ответы, не из третьего источника а из уст представителей Законодателной власти России. Взять, например, болезненный для всех армян вопрос о поставках оружия Азербайджану.

По этому вопросу весьма убедительно высказался, в частности, депутат НС РА от Республиканской партии Арман Сагателян. Представляя своего коллегу российской стороне, я отметил, что господин Сагателян – активный участник Арцахского освободительного движения и как никто другой по данному вопросу может делать объективные умозаключения.

К. И какова была реакция российской стороны на выдвинутые вами вопросы?

А.Г. Что примечательно: наши коллеги отнеслись к нашей тревоге с пониманием, поскольку они увидели нашу неподдельную, искреннюю озабоченность, принципиальность, а не проявление слепой злобы. Причем я, как член правящей Республиканской фракции парламента и сопредседатель Межпарламентской комиссии, почувствовал глубокое удовлетворение оттого, что армянская сторона МПК в этом вопросе проявила единство и, словно взаимодополняя друг друга, наши коллеги из оппозиции говорили то, что не успевали сказать мы, и наоборот.

Следует также отметить, что армянская сторона МПК весьма уважительно относилась к сопредседателю российской части МПК Николаю Ивановичу Рыжкову. Это уникальная личность в российской политике, не говоря уж о том, что Николай Иванович удостоен звания – Национальный герой Армении, так что глубокое уважение к нему со стороны депутатов НС РА невозможно было скрыть. Но вместе с тем, о наиболее принципиальных вопросах говорилось свободно, нередко в форме конструктивной критики, но без злости. С нашей стороны было сказано, что нам причиняет сильную боль то обстоятельство, что от российского оружия погибает наш воин – солдат союзника России, государства-члена ОДКБ.

Думаю, что и с этой точки зрения 30-е заседание МПК выгодно отличалось от множества двусторонних и многосторонных международных форумов, во всяком случае от тех, в которых мне приходилось принимать участие. Примечательно, что в последний день заседания, когда уже были подведены его итоги, Николай Иванович Рыжков признался: поскольку это было первое заседание под Вашим сопредседательством (он имел в виду меня), я болел за Вас, хотел, чтобы все прошло хорошо. Теперь могу поблагодарить Вас – заседание мы провели блестяще,чему поспособствовали как российские, так и армянские члены Межпарламентской комиссии.

Особо хочу отметить встречу российской части МПК с Президентом Армении Сержем Азатовичем Саргсяном. Прежде всего, сама атмосфера приема у Президента РА была на редкость теплая. Однако, это не помешало, чтобы Президент весьма жестко отозвался о вредных, опасных и циничных высказываниях некоего политолога Сергея Маркова. Серж Азатович жестоко и прямо заявил: сам Сергей Марков, как таковой, нас не интересует вовсе, нас заботит другое обстоятельство, что его бред и откровенная клевета на армянский народ и руководство страны печатается в официальном органе Российской Федерации – «Парламентской газете».

К. Следующее заседание Межпарламентской комиссии будет в Москве?

А.Г. Российская сторона планирует провести протокольную часть предстоящего в конце июня 31-го заседания в Москве, после чего заседание, по всей вероятности, продолжится в Мурманске. Наши коллеги из России хотят, чтобы армянская сторона непременно ознакомилась с отдельным подразделением Военно-морского флота России, базирующимся в Мурманске. Было отмечено, что в ближайшие дни будет начата работа по согласованию посещения армянскими парламентариями одной из подводных лодок. А это согласитесь – дело не шуточное.

Воспользовавшись благожелательной атмосферой, в которой проходило 30-е заседание МПК, я поднял вопрос о том, что: “15 заседаний МПК проходили в Ереване, и каждый раз, как уже отметил Николай Иванович Рыжков, членам делегации Федерального Собрания давалась возможность встретиться с Президентом Республики Армения, а посему, уважаемый Николай Иванович, пожалуй, вполне в Ваших силах было бы организовать подобную встречу с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным”. Далее была выражена уверенность в том, что после организации подобной встречи авторитет Межпарламентской комиссии повысится на порядок, особенно в России. Господин Н.И.Рыжков сделал у себя пометку, и теперь в этом вопросе, как говорится, мяч на их половине поля.

Подытоживая работу 30-го заседания МПК, можно утверждать, что положено начало большой работе, и если мы проявим последовательность – а альтернативы у нас нет, тогда прописанные в Протоколе договоренности будут обязательно выполнены, и тогда можно будет с уверенностью сказать, что последуют позитивные сдвиги в наших с Россией отношениях, еще более углубятся взаимовыгодные интеграционные процессы в области экономики.

На фото Сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА Николай Иванович Рыжков,

всемирно известный кинорежиссер Артавазд Ашотович Пелешян с супругой Аидой Акоповной