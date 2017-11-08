Ограничение права на отсрочку не помешает занятиям наукой: Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян – студентам

Ограничение права на отсрочку не помешает занятиям наукой. Как передает «Арменпресс», об этом министр образования и науки Армении Левон Мкртчян сказал студентам, протестующим против отсрочек для прогождения военной службы в армии.

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян немногим ранее принял группу из 10 студентов – представителей инициативы «Во имя развития науки».

Отметим, инициатива организовала у здания министерства акцию протеста в связи с инициированным Министерством обороны РА законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от армии.

Активисты спросили министра, почему в вузах закрывают двери, препятствуя присоединению студентов к движению.

«Я слежу за акцией со вчерашнего дня, двери сельскохозяйственной академии были открыты, как и в инженерном университете. Идут занятия, вы считаете, что учебный процесс должен быть прерван?» – сказал в ответ Левон Мкртчян.

Министр отметил также, что в сложившейся ситуации 90 % студенчества призывается в армию, выполняя свой долг, речь идет о компоненте безопасности Армении.

«Программой „Честь имею” предлагается восстановить понятие офицера резерва», – добавил он. «Вы говорите только о последствиях, упуская содержание. Начните с содержания, потом перейдем к последствиям», – обратился министр к активистам.

Один из студентов в свою очередь отметил, что существуют проблемы с доверием между министерством и студентами.

Отметим, в связи с сообщениями о ликвидации права на отсрочку от армии в соответствии с проектами о военной службе ранее студенты провели акции напротив зданий парламента, Минобороны и Минобразования РА. Представители научного сообщества Армении также выступают с критикой одного из проектов Минобороны РА, выражая серьезную обеспокоенность в связи с положением об отмене права на отсрочку от армии. Согласно бытующему мнению, если это делается для пополнения контингента Армянской армии, то мера будет не вполне эффективной, поскольку на сегодня отсрочку от армии в аспирантуре получают всего 140 человек, что является несущественной цифрой в масштабах ВС. Отмечается, что даже если 10 из 140 аспирантов станут учеными, это будет куда большей пользой для науки и государства, чем их служба в армии, не говоря о необходимости омоложения кадров профессорско-преподавательского состава, что является реально серьезной проблемой для вузов и страны в целом. Критики также указывают, что данная инициатива нанесет серьезный вред науке и научной деятельности, поскольку некоторые специальности, факультеты, на которых большинство учащихся – парни, как, например, направление радиофизики, просто лишатся студентов и закроются.