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Астронавт Ричард Гордон скончался в возрасте 88 лет


Американский астронавт Ричард Гордон, управлявший командным модулем Appolo 12 в 1969 году, скончался в возрасте 88 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Бывший астронавт NASA Ричард Гордон, пилот командного модуля Appolo-12, второй миссии по высадке на Луну, скончался 6 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.

За свою карьеру астронавта с 1963 по 1972 год Гордон осуществил два полета за пределы Земли в составе миссий Gemini 11 и Appolo 12 и пробыл в космосе в общей сложности 316 часов, дважды выходил в открытый космос. В ходе второй высадки США на Луну, Гордон находился на орбите, управляя командным модулем Yankee Clipper.



 

 

 



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