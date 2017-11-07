Политолог Александр Искандарян видит очередную тенденцию к восстановлению процесса урегулирования карабахского конфликта после встречи президентов Армении и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

«После встречи президентов Армении и Азербайджана наблюдается очередная тенденция к восстановлению процесса урегулирования карабахского конфликта, что выгодно всем сторонам переговоров – как Армении и Азербайджану, таак и сопредседателям Минской группы ОБСЕ»,- сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По его словам, действия, направленные на урегулирование карабахского конфликта, больше призваны к уменьшению насилия в зоне конфликта.

Как сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, тем не менее, ничего нового в переговорном процессе не происходит, прогресса нет, параллельно на границе продолжается напряженность, время от времени будет наблюдаться эскалация конфликта.

16-го октября в Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Встреча была организована по инициативе сопредседателей Минской группы и прошла при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей МИнской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.