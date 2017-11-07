Губернатор Лори ожидает в Ванадзоре инвестиционный бум

Только за последний месяц премьер-министр Армении Карен Карапетян дважды посетил Лори, где принял участие в основании заводов, строящихся совместно с иранскими компаниями, провел совещания с руководством области.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал губернатор Лори Артур Налбандян, представив запланировнные программы в области и Ванадзоре.

- Г-н Налбандян, какие отрасли являются наиболее перспективными в вашей области?

- Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть особенности области: географическую локацию, природно-климатические условия, особенности 8 городских и 99 сельских общин области.

Каждый фактор имеет определяющую роль. Область, по сути, является промышленной, лидером является горно-рудная отрасль. В общем, в 2016 году, по сравнению с 2011, горно-рудная отрасль возросла в 9.3 раза, в связи с запуском в 2014 году ЗАО «Техут».

В прошлом году рост наметился в отраслях легкой промышленности, деревообрабатывающей промышленности, машиностроении. В области серьезное внимание уделяется и сельскому хозяйству, ИТ-отрасли, туризму.

- Какие инвестиционные программы предполагается осуществить в области и в Ванадзоре?

- Последняя крупная инвестиция – ремонт межобщинных дорог. Из средтсв, выделенных из резервного фонда правительства Армении в размере 193 млн драмов удалось заасфальтировать 32.500 кв м дорог, отремонтировать ямы и рытвина на пространстве 10.000 кв м.

Серьезные инвестиции при поддержке спонсоров и международных организаций сделаны в дорожное строительство. Самая крупная программа – дорога Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6), стоимостью в 102 млн евро.

Кроме того, крупные инвестиции осуществляются в здравоохранение, образование, культуру, другие отрасли общественного значения, что говорит о том, что область находится в центре государственного внимания.

Полный текст по адресу https://armenpress.am/arm/news/911569/loru-marzpety-vanadzorum-nerdrumayin-bum-e-aknkalum.html