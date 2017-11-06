Армения облегчит получение виз для граждан Индии: президент Армении Серж Саргсян

Для облегчения деловых контактов и увеличения туристических потоков Армения облегчит получение виз для граждан Индии. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью агентству «DD news» сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян прокомментировал вопрос журналиста о прямом воздушном сообщении между Арменией и Индией.

«Мы уже работаем в этом направлении, мы либерализовали воздушное пространство Армении, и индийские авиакомпании могут летать по маршруту Нью-Дели-Ереван, а также из Еревана – в различные части света. С другой стороны, в Индии должны провести гигантскую работу по повышению узнаваемости Армении. Работа уже начата – Армению посетили представители индийских турагентств, кинематографисты из Индии сняли фильм в Армении, идет работа над вторым фильмом, оба фильма – художественные, однако в них будут видимы армянские достопримечательности. Уверен, что вскоре между нашими странами наладится воздушное сообщение»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Серж Саргсян, соверщил визит в Индию по приглашению премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, где, в рамках визита, принял участие в пленарном заседании конференции "World Food India 2017" и торжественной церемонии открытия одноимённой выставки продуктов питания, на которой присутствовали почти 2000 участников из более чем 20 стран. Президент Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Индию сегодня встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

В рамках рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с вице-президентом Республики Индия, председателем верхней палаты парламента Венкая Найду. Затем президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с Президентом Республики Индия Рамом Натом Ковиндом. Президент Серж Саргсян первый день рабочего визита в Республику Индия завершил встречей с представителями армянской общины. В завершение рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян отправился в город Агра, где посетил одну из достопримечательностей Индии - Тадж Махал.Президент Республики оставил запись в Книге почётных гостей этого знаменитого архитектурного строения.