В октябре КГД вернул налогоплательщикам более 8.5 млрд драмов, уплаченных по линии НДС

В октябре КГД вернул 47 налогоплательщикам более 8.5 млрд драмов, уплаченных по линии НДС. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник отдела налоговых взаиморасчетов и возврата управления инспекций КГД Арман Мирзоян.

По его словам, это беспрецедентный показатель – как по числу получателей, так и по сумме возврата.

«За октябрь 2016 года возврат был осуществлен 19 налогоплательщикам, сумма составила 5.1 млрд драмов, а в этом году возврат НДС вырос на 66%, а число налогоплательщиков – на 147%»,- сказал начальник отдела налоговых взаиморасчетов и возврата управления инспекций КГД Арман Мирзоян.

По его словам, средний срок возврата НДС значительно сократился: по сравнению с прошлым годом, срок возврата сократился на 1 месяц. Как сказал начальник отдела налоговых взаиморасчетов и возврата управления инспекций КГД Арман Мирзоян, на сроках сказалось осуществление возврата НДС по упрощенным процедурам в случаях, если сумма возврата НДС не превышает 20 млн драмов.

Эти реформы позволяют бизнесу экономить время, иметь оборотные средства, направляя их на новые проекты и расширение бизнеса.

Что касается распределения возвращенных налогов, то, как сказал начальник отдела налоговых взаиморасчетов и возврата управления инспекций КГД Арман Мирзоян, большая часть денег была возвращена горно-рудной промышленности, а также производству напитков, консервов и пр., которые пошли на экспорт.