Выборы в органы местного самоуправления: ЦИК подвела предварительные итоги

Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала предварительные итоги состоявшихся 5 ноября выборов в органы местного самоуправления.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в 69 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской, Вайоцдзорской и Тавушской областей республики. При этом 34 общины являются укрупненными.

Согласно предварительным данным выборов в органы местного самоуправления, прошедших 5 ноября текущего года, мэром города Апаран Арагацотнской области избран единственный кандидат - выдвинутый от правящей Республиканской партии Армении Карен Егиазарян, который является основателем компании «Гнтуник». Он получил 10 868 голосов избирателей из 18 105.

В селе Цахкаовит Арагацотнской области главой избран действующий руководитель, беспартийный Нораин Акопян. Он получил 2 467 голосов избирателей. А его конкуренты Гор Акопян (бывший руководитель села Хнаберд, который был присоединен к Цахкаховиту) - 2366, а беспартийный Гамлет Саакян – 26 голосов.

В селе Алагяз Арагацотнской области были зарегистрированы 6 кандидатов. Главой села избран беспартийный Джасм Махмудов, который получил 449 голосов. Он – отец депутата НС Армении, члена РПА Рустама Махмудова.

Главой же села Арагацаван той же области избран единственный кандидат – Андраник Папикян, за которого проголосовали лишь 2 925 из 7 894 избирателей.

В селе Сусер единственный кандидат на должность главы деревни Гурген Закарян получил всего 94 голосов из 253 избирателей.

В Капане 12 538 голосами был избран единственный кандидат, член РПА Ашот Айрапетян.

В укрупненной общине Берд Тавушской области Армении наибольшее количество голосов получил Арутюн Манучарян, представляющий Республиканскую партию Армении (РПА). Его кандидатуру поддержали 7 089 избирателей. Он был мэром Берда.

В укрупненной общине Ехегис Вайоцдзорской области РА победу одержал выдвинутый РПА Тигран Худоян, являющийся руководителем общины Шатин.

В городе Сисиан победу одержал действующий мэр Артур Саркисян, заручившись поддержкой 10. 457 избирателей.

В городе Горис Сюникской области Армении самовыдвиженец Самвел Арутюнян получил 56 голосов. А победу одержал Аруш Арушанян (РПА), получивший 12.945 голосов избирателей.

В укрупненной общине Ани Ширакской области победил бывший мэр Маралика Артак Геворкян: его кандидатуру выдвинула РПА.

В Ахуряне победу одержал кандидат, представляющий АРФ «Дашнакцутюн» – Арцруни Игитян (2393 голоса). Выдвинутый партией «Процветающая Армения» Карен Мегоян получил 1512 голосов.

В общине Одзун Лорийской области победу одержал действующий руководитель Арсен Титанян, получив 1885 голосов. Донара Ахинян получила 64 голоса.

В Ширакамуте беспартийный Ашот Ераносян победил кандидата от РПА Аркадия Ераносяна.