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СМИ: главарь ИГ аль-Багдади бежал из Ирака в Сирию


Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади находится в настоящее время в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье вечером египетская газета Addustour со ссылкой на иракские разведданные.

По информации источника разведки провинции Анбар, на которого ссылается издание, "в минувшую пятницу аль-Багдади, воспользовавшись услугами желтого такси, перебрался из иракского района Рава (провинция Анбар) в Сирию", следуя, предположительно, в Дейр-эз-Зор. При этом, как отмечается, он, понимая, что дальнейшее пребывание в Раве опасно для его жизни, решил бежать и специально настоял на такси, чтобы остаться незамеченным.


 



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