Президент Арцаха обсудил в Аскеранском районе вопросы, касающиеся осуществления ряда программ  

5 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил подрайон Кятук Аскеранского района и обсудил с руководителями соответствующих органов вопросы, касающиеся осуществления там ряда программ.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.