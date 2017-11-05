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Президент Арцаха обсудил в Аскеранском районе вопросы, касающиеся осуществления ряда программ  


5 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил подрайон Кятук Аскеранского района и обсудил с руководителями соответствующих органов вопросы, касающиеся осуществления там ряда программ.

 Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.



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