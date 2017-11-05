В Армении ожидается переменная погода

6 и 8 ноября в Армении погода ожидается без осадков. 7 и 9 ноября на значительной территории республики ожидаются осадки.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 2-4 градуса, 7 ноября днем – понизится на 2-3 градуса.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 6 и 8 ноября погода ожидается без осадков. 7 и 9-10 ноября ожидается дождь.