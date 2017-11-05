Время в Ереване: 11:07:36,   5 Ноябрь

В Армении ожидается переменная погода


6 и 8  ноября в Армении  погода ожидается без осадков. 7 и 9 ноября  на  значительной  территории республики ожидаются осадки.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха повысится на 2-4 градуса, 7 ноября днем  – понизится на 2-3 градуса.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  в Ереване 6 и 8  ноября погода ожидается без осадков. 7 и 9-10 ноября ожидается дождь.



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