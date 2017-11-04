Карен Карапетян и президент Узбекистана обсудили вопросы торгово-экономического развития

В рамках визита в Узбекистан премьер-министр РА Карен Карапетян встретился с президентом Узбекистана ШавкатомМирзиёевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, поблагодарив за теплый прием, глава правительства Армении подчеркнул необходимость полноценного использования имеющегося между нашими странами потенциала и возможностей сотрудничества.

Стороны особо подчеркнули важность торгово-экономического развития, в этом контексте отметив создание совместной межправительственной комиссии и развертывание эффективного сотрудничества.

Собеседники коснулись и вопросов сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма и IT-технологий.