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Карен Карапетян и президент Узбекистана обсудили вопросы торгово-экономического развития


В рамках визита  в  Узбекистан  премьер-министр РА  Карен Карапетян встретился с президентом Узбекистана ШавкатомМирзиёевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, поблагодарив  за  теплый прием, глава правительства Армении подчеркнул необходимость полноценного использования  имеющегося  между  нашими странами потенциала и возможностей  сотрудничества.

Стороны  особо подчеркнули важность торгово-экономического  развития, в  этом контексте  отметив создание  совместной межправительственной  комиссии и развертывание  эффективного сотрудничества.

Собеседники коснулись и вопросов сотрудничества в  сферах сельского хозяйства, туризма и IT-технологий.



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