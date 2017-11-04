Президент Серж Саргсян посетил Тадж Махал

К концу рабочего визита в Индию президент Армении Серж Саргсян сегодня поехал в город Агру, где посетил всемирно известную достопримечательность города - Тадж Махал.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, глава государства оставил запись в Книге почетных гостей.

«Благодарю за теплый прием, рад, что в рамках моего визита в Индию выдалась возможность посетить этот знаменитый и в то же время загадочный памятник.

Восхищен архитектурой и величием этого белоснежного храма и всего комплекса, в котором есть и вклад армянских мастеров. Этот символ любви, избранный в число семи чудес света и считающийся священным местом, этот величественный храм еще много веков будет пленять своих посетителей», - написал Серж Саргсян.