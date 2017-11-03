Карен Карапетян в Ташкенте принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ

В рамках визита в Республику Узбекистан премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян в Ташкенте принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком, затем в расширенном составе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в своем слове в ходе заседания глав правительств в узком формате премьер-министр отметил, что Договор о зоне свободной торговли является той базой, которая предоставляет широкие возможности для продвижения в СНГ взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Карен Карапетян подчеркнул, что Армения готова и далее выстраивать отношения с государствами-участниками на этой площадке, выразив убеждение, что дальнейшее устранение торговых барьеров и реализация положений Договора о зоне свободной торговли положительно повлияют на экономический рост государств – участников и создадут возможности для углубления взаимодействия между экономиками стран СНГ.

На заседании было принято порядка двух десятков документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической сфере и по другим направлениям деятельности Содружества.