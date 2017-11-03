Президент Армении Серж Саргсян встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Президент Армении Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Индию 4 ноября встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в начале встречи премьер Моди выразил благодарность Президенту Республики за принятие приглашения и участие в форуме, выразив надежду, что визит Президента Саргсяна придаст новый импульс армяно-индийским отношениям и поднимет их на новый уровень. Премьер-министр отметил, что на Евразийском пространстве Армения является надёжным и важным партнёром Индии. По его словам, армянские торговцы одними из первых попали в Индию и стимулировали торговые связи Индии с разными странами.

Премьер-министр Индии поздравил президента Сержа Саргсяна с успешно проведёнными в Армении конституционными изменениями и переходом на парламентскую систему управления, а также с победой возглавляемой президентом Армении Республиканской партии на парламентских выборах.

Президент Республики отметил, что с благодарностью принял приглашение и рад находиться в столь восхитительной стране как Индия. Серж Саргсян представил свои впечатления от открывшихся сегодня утром конференции и выставки "World Food India 2017". Президент подчеркнул, что восхищён успехами Индии, которая считается одной из самых быстро развивающихся экономик мира. Он особо выделил прогресс в сфере пищевой промышленности и подчеркнул, что Армения глубоко заинтересована углублять отношения с Индией во всех сферах: политической, экономической, гуманитарной.

Отметив, что между Арменией и Индией исторически сформированы дружественные отношения, которые служат самой прочной основой для развития межгосударственных отношений между двумя странами, президент Республики выразил надежду, что его визит придаст новое дыхание многовековой армяно-индийской дружбе.

Пользуясь случаем встречи, президент в очередной раз поздравил премьер-министра Моди и дружественный индийский народ с 70-летием независимости Республики Индия и отметил, что Армения, как дружественная Индии страна, с радостью наблюдает за твёрдым прогрессом Индии и является свидетелем её год от года возрастающей роли и авторитета на международной арене.

Упомянув, что в этом году Армения и Индия уже преодолели четвертьвековой порог установления дипломатических отношений, президент Саргсян и премьер Моди выразили единое мнение, что этот юбилей - лучший повод, чтобы обобщить совместные достижения и наметить направления расширения двусторонних отношений, для чего существуют все предпосылки. По убеждению собеседников, несмотря на высокий уровень взаимоотношений, между двумя дружественными странами существует большой потенциал развития, при полноценном использовании которого и для достижения ощутимого прогресса в этом вопросе многое нужно сделать.

В вопросе расширения взаимодействия Серж Саргсян и Нарендра Моди подчеркнули важность деятельности Межправительственной армяно-индийской комиссии, сочтя необходимым дополнить заседания комиссии новой, более целевой повесткой.

Президент Республики отметил, что Армения готова обеспечить благоприятные условия для деятельности индийских компаний. Президент также привлёк внимание индийской стороны к создающейся на границе Армении с Ираном Мегрийской свободной экономической зоне, которая также может стать площадкой эффективного сотрудничества. Членство Армении в ЕАЭС, согласно Президенту Саргсяну, в результате взаимодействия дружественной Индии также обеспечит беспрепятственный вход на этот громадный рынок.

На встрече говорилось о возможностях обмена опытом и активного сотрудничества в ряде представляющих взаимный интерес сфер и отдельных отраслях экономики, таких как, к примеру, ювелирное дело, обработка алмазов, фармацевтика, информационные технологии, сельское хозяйство, перерабатывающая пищевая промышленность, туризм, образование, наука и культура.

Президент Серж Саргсян и премьер-министр Нарендра Моди с удовлетворением отметили, что между двумя странами существует активное сотрудничество также в многостороннем формате, что наилучшим образом проявляется во взаимной поддержке в международных организациях.

Собеседники коснулись ситуации на Южном Кавказе и существующих вызовов, в том числе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

В конце встречи президент Саргсян оставил запись в Книге Почётных гостей, отметив, что благодарен за тот тёплый приём, который ему оказан в дружественной Индии, с которой Армения разделяет высокие демократические и общечеловеческие ценности.