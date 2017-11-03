Депутат от прокурдской Демократической партии народов Турции осуждена на 10 лет лишения свободы
Депутат от прокурдской Демократической партии народов Турции Сельма Ырмак осуждена на 10 лет лишения свободы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.
Прокурор потребовал в суде ее осуждения на 52.5 лишения свободы, обвиняя депутата в «руководстве террористической организацией» и в «пропаганде террористических организаций» во время выступлений по разным поводам.
Суд решил осудить Сельму Ырмак на 10 лет лишения свободы.
В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов Турции (HDP), а также 12 депутатов из 59 от Демократической партии народов Турции. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.
Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской неприкосновенности.