Шахматы учат в жизни быть справедливым, принимать свои победы и поражения: президент Армении

Цифровые и телекоммуникационные технологии в Армении развиваются, и властями страны была проведена серьезная работа, в первую очередь, по внедрению эффективных учебных программ в образовательную систему Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал президент Армении Серж Саргсян, добавив, что туда входят проекты ИТ, робототехника, а также шахматы.

На вопрос, дает ли внедрение шахмат в образовательную систему результаты, президент ответил: «Очень помогает, и не только в достижении успехов в ИТ технологиях. Шахматы – это игра, в которой ты побеждаешь или проигрываешь честно, там нет судей, там никто тебе не мешает. Это учит и в жизни быть справедливым, принимать свои победы и поражения. Это очень важно.

Мы придаем очень важное значение внешкольному обучению, в Ереване и других городах нашей маленький страны созданы так называемые центры креативных технологий, куда после школы приходят дети, независимо от возраста, и пробуют свои возможности в области анимации и программирования. Те, кто достигает каких-то успехов, переходят на второй этап, потом на третий, а дальше создаются стартапы. Это очень помогает людям попробовать свои возможности. Думаю, мы заложили очень хорошую основу для будущих достижений».

Президент также подчеркнул, что Армения в 2010 году создал портал, направленный на электронное управление и отношения с бизнесом. По словам Саргсяна, сегодня государственные ведомства перешли на эту систему, что повышает качество предоставляемых услуг и резко снижает коррупционные риски.