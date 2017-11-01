Президент Армении посетил Европейскую региональную образовательную академию

Президент Армении Серж Саргсян посетил Европейскую региональную образовательную академию по случаю 15-летия создания учебного заведения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в сопровождении руководителей образовательного учреждения и министра образования и науки Саргсян посетил отремонтированное здание учреждения, в том числе компьютерную лабораторию и модернизированную библиотеку.

Руководители Европейской региональной образовательной академии представили президенту будущие программы и перспективы развития института.