Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь

Президент Армении посетил Европейскую региональную образовательную академию


Президент Армении Серж Саргсян посетил Европейскую региональную образовательную академию по случаю 15-летия создания учебного заведения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в сопровождении руководителей образовательного учреждения и министра образования и науки Саргсян посетил отремонтированное здание учреждения, в том числе компьютерную лабораторию и модернизированную библиотеку.

Руководители Европейской региональной образовательной академии представили президенту будущие программы и перспективы развития института.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации