Президент Армении посетил Европейскую региональную образовательную академию
16:30, 1 Ноябрь, 2017
Президент Армении Серж Саргсян посетил Европейскую региональную образовательную академию по случаю 15-летия создания учебного заведения.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в сопровождении руководителей образовательного учреждения и министра образования и науки Саргсян посетил отремонтированное здание учреждения, в том числе компьютерную лабораторию и модернизированную библиотеку.
Руководители Европейской региональной образовательной академии представили президенту будущие программы и перспективы развития института.