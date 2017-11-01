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Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Александра Григоряна


Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования семье Григорянов в связи с кончиной народного артиста Республики Армения, художественного руководителя и главного режиссёра Ереванского Государственного русского драматического театра имени К.Станиславского Александра Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования семье, близким, коллегам известного деятеля искусства и многочисленным поклонникам его искусства.
"Александр Григорян на протяжении десятилетий преданно служа сценическому искусству, пользовался особой любовью и симпатией зрителя. Своеобразными проявлениями его деятельности являются поставленные в театре имени К.Станиславского многочисленные пьесы современных и классических драматургов.
Значителен вклад известного постановщика в дело развития армяно-российских культурных связей и укрепление дружбы", - сказано в телеграмме соболезнования Президента Республики. 

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