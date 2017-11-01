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Путин прибыл в Тегеран


Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Азербайджана, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Планируется, что свой визит Путин начнет с беседы с президентом Ирана Хасаном Рухани. Затем российско-иранские переговоры на высшем уровне продолжатся с участием делегаций двух стран, после чего президент РФ отправится на встречу с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Во второй половине дня в столице Ирана стартует трехсторонний саммит Россия-Иран-Азербайджан: к Путину и Рухани присоединится Ильхам Алиев. По окончании встречи три лидера выступят с совместным заявлением.

Как ожидается, рабочий визит президента РФ завершится беседой с Алиевым.

В последний раз Путин приезжал в Иран в ноябре 2015 года, а в трехстороннем формате встреча проходила в Баку осенью прошлого года.

 

 



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