На Всемирной конференции информационных технологий, которая пройдет в Ереване в 2019-м году, акцент будет ставиться на идее децентрализации

Армения уже готовится к Всемирной конференции информационных технологий(WCIT), которая пройдет в Ереване в 2019-м году. Ожидается участие в конференции 2000-2500 делегатов из 80 стран. Разработана программа действий, составлен бюджет. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал исполнительный директор Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян. По его словам, в течение будущей недели состоится заседание правительственной комиссии, в которую включены представители Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Министерства экономического развития и инвестиций Армении, Фонд развития Армении, Союза предприятий информационных технологий. «Мы должны представить программу наших действий, бюджет. Хотя и основные организационные мероприятия пройдут в 2019 году, однако есть шаги, которые мы уже осуществили, и шаги, которые запланированы на 2018-й год»,- сказал исполнительный директор Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян. По его словам, уже разработаны бренды, однако они нуждаются в ре-дизайне, есть первоначальный вариант сайта и пр.

«Если сегодняшний сайт рассказывает о конференции, то в будущем в сайте будут созданы условия для бизнеса, все зарегистрированные будут иметь возможность видеть друг друга, согласовать свои встречи, установить связ с организаторами. Параллельно будет создаваться мобильное приложение»,- сказал исполнительный директор Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян.

По его словам, среди планов на будущий год – участие нашей страны в Конференции будущего года в Индии, и, было бы желательно, чтобы делегацию Армении возглавил премьер-министр. «Это стандартный процесс, когда премьер-министр страны, которая принимает Конференцию в следующем году, едет с приглашением для специалистов в страну, принимающую конференцию в данном году»,- сказал исполнительный директор Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян.

По его словам, бюджет почти не зависит от принимающей страны: он, обычно, колеблетсся в пределах 3.5-4 млн долларов. Конечно, есть страны, которые тратят больше. В Армении планируется провести Конференцию при сотрудничестве с частным сектором.

Как сказал исполнительный директор Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян, предварительная команда на 2018 год начнет работать со спонсорами-партнерами и будет составлять списки участников.

По его словам, есть предварительная договоренность о том, что Конференция будет проходить в СКК. Лозунг Ереванской конференции - «Сила децентрализации».