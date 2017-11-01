Синдзо Абэ переизбран премьер-министром Японии

Синдзо Абэ в среду был вновь избран главой правительства Японии. За его кандидатуру проголосовала ключевая нижняя палата парламента страны, в которой по итогам прошедших в конце прошлого месяца выборов правящий блок, возглавляемый Либерально-демократической партией, получил две трети мест, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом Синдзо Абэ может остаться премьер-министром до 2021 года, установив рекорд по продолжительности пребывания на этом посту в послевоенной истории Японии. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в устав партии в начале 2017 года. В ближайшие часы премьер-министр должен объявить состав правительства, перестановок в котором не ожидается.





