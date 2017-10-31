Давление на инакомыслящих и сторонников мира в Турции становится серьезным: эксперт

Декан факультета востоковедения Ереванского государственного университета Рубен Мелконян считает, что давление со стороны государства и общественности на сторонников инакомыслия и мира в Турции становится все более серьезным.

Как сообщает Арменпресс, представляя на международной конференции на тему «Региональный мир: Реалии и перспективы» свой доклад о региональном разнообразии на примере Турции, Рубен Мелконян отметил, что среди профессионалов османский период принято называть мозаичным обществом, где были разные народы и культуры, а после этого была проведена экстремистская политика, которая привела к созданию монолитной Турции.

«В моем докладе речь идет о формировании Турции от мозаики до монолита, где люди и культуры разных национальностей и культур отрицаются», - сказал он.

Мелконян сказал, что в случае Турции есть очень мало места для оптимизма, поскольку текущая ксенофобская политика продолжается на самом высоком уровне.

«Турецкий президент выступает с различными экстремистскими догмами и не способствует установлению мира, он еще больше углубляет разделительные линии, этнические конфликты, дискриминацию, которая достигла высокого уровня в Турции», - сказал Рубен Мелконян.

В таких условиях, по его словам, возможности для диалога невелики, но необходимо продолжить работу с турецкой общественностью, научными кругами, небольшими кругами гражданского общества, которые сегодня существуют и могут проводить дискуссии и укреплять идею мирного сосуществование среди широких кругов общественности.

«Турецкие участники конференции - представители гражданского общества Турции, хорошо осведомленные о Геноциде армян и различных аспектах армяно-турецких отношений, они относятся к тем деятелям, которые формируют более широкое общественное мнение в Турции на основе объективных реалий», - сказал Мелконян.

По словам эксперта, по турецким исследованиям, это участие можно рассматривать как мужество, поскольку это мужественный шаг в плане диктаторских тенденций, постепенно углубляющихся в Турции.

Рубен Мелконян сказал, что региональный мир не может иметь религиозных и сектантских разделительных линий, напротив, они должны служить установления мира.

31 октября в Первопрестольном Эчмиадзине состоялась международная конференция по вопросам регионального мира, которая была организована Фондом Всемирного совета церквей. В конференции приняли участие представители Армении, Грузии, России, Ирана и Турции.