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Местоблюститель Константинопольского патриарха Бекчян уточнит свои намерения: Баграт Эстукян


Местоблюститель Константинопольского патриарха архиепископ Гарегин Бекчян уточнит свои намерения сегодня вечером. Об этом «Арменпресс»  сообщил редактор газеты «Акос» Баграт Эстукян. По его словам, архиепископ Гарегин Бекчян уже прибыл в Стамбул, он вернулся из Германии 30-го октября.

«Как вы знаете, за время отсутствия архиепископа Гарегина Бекчяна трое членов инициативной группы выборов Константинопольского патриарха подали в отставку.

О выходе из инициативной группы выборов Константинопольского патриарха  заявили руководитель группы Саргис Кюлегеч, члены группы Анто Кесвдаг и Хачик Джанел. Архиепископ Гарегин Бекчян уже прибыл в Стамбул, он вернулся из Германии 30-го октября. Местоблюститель Константинопольского патриарха архиепископ Гарегин Бекчян уточнит свои намерения сегодня вечером»,- сообщил редактор газеты «Акос» Баграт Эстукян. По его словам, во время своего пребывания в Германии архиепископ Гарегин Бекчян сказал, что хотел бы лично встретиться с губернатором Стамбула Васипом Шахином и высказать свою позицию.

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