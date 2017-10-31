Местоблюститель Константинопольского патриарха Бекчян уточнит свои намерения: Баграт Эстукян

Местоблюститель Константинопольского патриарха архиепископ Гарегин Бекчян уточнит свои намерения сегодня вечером. Об этом «Арменпресс» сообщил редактор газеты «Акос» Баграт Эстукян. По его словам, архиепископ Гарегин Бекчян уже прибыл в Стамбул, он вернулся из Германии 30-го октября.

«Как вы знаете, за время отсутствия архиепископа Гарегина Бекчяна трое членов инициативной группы выборов Константинопольского патриарха подали в отставку.

О выходе из инициативной группы выборов Константинопольского патриарха заявили руководитель группы Саргис Кюлегеч, члены группы Анто Кесвдаг и Хачик Джанел. Архиепископ Гарегин Бекчян уже прибыл в Стамбул, он вернулся из Германии 30-го октября. Местоблюститель Константинопольского патриарха архиепископ Гарегин Бекчян уточнит свои намерения сегодня вечером»,- сообщил редактор газеты «Акос» Баграт Эстукян. По его словам, во время своего пребывания в Германии архиепископ Гарегин Бекчян сказал, что хотел бы лично встретиться с губернатором Стамбула Васипом Шахином и высказать свою позицию.