Председатель Национального Собрания Армении встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном 30 октября в рамках официального визита в Таджикистан встретилась в Душанбе с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны обратились к текущему состоянию и перспективам развития двустороннего сотрудничества, межпарламентскому сотрудничеству, наметили векторы взаимодействия в различных сферах.

Собеседники с удовлетворением подчеркнули, что армяно-таджикские связи базируются на крепких традициях дружбы, уважения и взаимной симпатии народов Армении и Таджикистана, и выразили уверенность, что официальный визит президента Э.Рахмона в Армению в июне этого года придал новый импульс двусторонним отношениям. Стороны выразили надежду, что визит председателя НС Армении также явится новым стимулом для упрочения и углубления межпарламентских отношений Армении и Таджикистана – на благо двух дружественных стран и народов. В этом русле стороны подчеркнули важность продуктивного взаимодействия групп дружбы.

Председатель НС А.Баблоян отметил, что между Арменией и Таджикистаном создана необходимая договорно-правовая база, включающая все сферы сотрудничества. По словам спикера парламента, налицо необходимый потенциал для дальнейшего развития многогранного сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей в экономике, науке, образовании, а также в культурной и гуманитарной сферах. Собеседники говорили о двустороннем сотрудничестве на международных площадках, совместных усилиях по противостоянию региональным и международным вызовам.

В ходе встречи затронуты также вопросы урегулирования конфликтов. Президент Таджикистана Э.Рахмон подчеркнул важность решения Нагорно-Карабахской проблемы путем мирных переговоров.

Председатель НС после встречи с президентом Таджикистана выступил с заявлением для СМИ. А.Баблоян, заметив, что возглавляемая им делегация находится с официальным визитом в Республике Таджикистан по инициативе президента страны Э.Рахмона, подчеркнул особенность поездки парламентской делегации в юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

“Армяно-таджикские отношения опираются на прочную историческую и дружескую основу. Армения с первых дней восстановления независимости придает большое значение развитию и расширению сотрудничества с дружественным Таджикистаном, налаживанию эффективных связей между двумя странами, которые и впредь будут углубляться и укрепляться.

Официальный визит президента Таджикистана Э.Рахмона в Армению в июне этого года придал новый импульс всему спектру двусторонних отношений. Осуществление достигнутых договоренностей будет содействовать еще большему оживлению политического диалога, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других сферах. Мы ценим отношение властей Таджикистана к армянской общине, являющейся важным связующим звеном между нашими двумя странами и народами.

Надеюсь, наш официальный визит будет способствовать также дальнейшей активизации взаимодействия между законодательными ветвями власти.

Мы придаем особое значение развитию сотрудничества между законодательными органами и парламентариями Армении и Таджикистана, основанного на положениях договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Все наши усилия будут направлены на установление и сохранение мира, на благополучие наших народов”, - сказал г-н Баблоян.

В тот же день возглавляемая спикером НС делегация встретилась также с министром иностранных дел Республики Таджикистан М.Асловом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимосотрудничества, подчеркнув высокий уровень политического диалога между двумя странами. В вопросе оживления сотрудничества собеседники считают необходимым активизацию взаимных поездок и встречи на различных международных площадках.

Затронуто развитие торгово-экономических отношений – весомая роль отведена армяно-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и армяно-таджикскому бизнес-форуму.

Председатель НС А.Баблоян представил последние развития переговорного процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В составе делегации, возглавляемой спикером парламента, депутаты НС В.Багдасарян, С.Микаелян и Р.Манукян.