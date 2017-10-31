Правила игры должны быть одинаковыми для всех хозяйственников: министр финансов Армении Вардан Арамян

В Национальном Собрании Армении продолжаются предварительные обсуждения проекта закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

Правила игры должны быть одинаковыми для всех хозяйственников. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета Армении 2018 года в НС Армении заявил министр финансов Армении Вардан Арамян.

«В центре нашего особого внимания будут хозяйствующие субъекты, занимающие на рынке доминирующие позиции. Если вы обратите внимание, в 2017 году основная масса налогов была собрана за счет крупных налогоплательщиков, и это в том случае, когда существенно скратилось количество налоговых проверок. Это означает, что изменился стиль поведения»,- заявил министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, независимо от того, будут ли это хозяйствующие субъекты, занимающие на рынке доминирующие позиции, правила игры должны быть одинаковыми для всех хозяйственников: все должны платить полагающиеся им налоги.