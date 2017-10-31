Показатели раскрытия квартирных краж настораживают: прокуратура Армении проанализировала ситуацию и предприняла шаги

На заседании коллегии прокуратуры Армении 27-го октября были обсуждены вопросы прокурорского надзора по части квартирных краж за 2016 год, а также вопросы защиты обвинения по этим делам в судах, кроме того, обсуждались показатели раскрытия квартирных краж. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

Были обсуждены вопросы профилактики квартирных краж, условия, способствующие их совершению, проблемы, с которыми сталкивались в процессе расследования подобных дел и пр.

В 2016 году в уголовных делах по поводу поползновений на частную собственность доля квартирных краж была весьма ощутимой: из общего числа – 7741, в 1252-и случаях (16,1%) правоохранители имели дело с квартирными кражами.

По сравнению с 2015 годом, в 2016-м квартирных краж было на 117, или на 8.5% меньше. Вместе с тем, вырос показатель раскрываемости квартирных краж – на 33%, по сравнению с 2015 годом.

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