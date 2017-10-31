Известны имена соперников женской и мужской команд Армении по шахматам на первенстве Европы. Как передает «Арменпресс», на греческом острове Крит продолжается командное первенство Европы по шахматам. В четвертом туре мужская сборная Армении по шахматам встретится со сборной Нидерландов. Женская сборная Армении по шахматам встретится с первой сборной Греции.

После 3 туров мужская сборная Армении по шахматам набрала 5 очков и находится на 7-м месте, Женская сборная Армении по шахматам набрала 4 очка и находится на 11-м месте. Первенство Европы продлится до 6-го ноября.