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Известны имена соперников женской и мужской команд Армении по шахматам на первенстве Европы


Известны имена соперников женской и мужской команд Армении по шахматам на первенстве Европы. Как передает «Арменпресс», на греческом острове Крит продолжается командное первенство Европы по шахматам. В четвертом туре мужская сборная Армении по шахматам встретится со сборной Нидерландов. Женская  сборная Армении по шахматам встретится с первой  сборной Греции.

После 3 туров мужская сборная Армении по шахматам набрала 5 очков и находится на 7-м месте, Женская  сборная Армении по шахматам  набрала 4 очка и находится на 11-м месте. Первенство Европы продлится до 6-го ноября.

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