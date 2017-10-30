В 2018 году Армения продолжит оставаться в числе стран с небольшим грузом внешнего долга. Как передает «Арменпресс», об этом заявил 30 октября министр финансов Армении Вардан Арамян, выступая на обсуждении проекта госбюджета на 2018 год в постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

По его словам, есть факторы, которые позволяют делать подобные утверждения. Прежде всего, 65% кредитов Армения получила на льготных условиях. «Именно поэтому, когда мы говорим об управляемости внешнего долга, важно учитывать его структуру. Предоставляемые международными финансовыми организациями кредиты, как правило, бывают льготными. Важны и процентные ставки. У нас, в основном, они фиксированные, и потоки в этом смысле являются прозрачными: неожиданностей не предвидится»,- заявил министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, для стран с небольшим грузом внешнего долга максимальный порог соотношения внешний долг/ВВП – 48%, а в Армении в 2018 году соотношения внешний долг/ВВП составит 41%. В данный момент этот показатель равен 43%.