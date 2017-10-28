Арташес Гегамян: Размышления накануне 30-го заседания Межпарламентской комиссии

Итак, 2-3 ноября 2017 г. в Ереване состоится 30-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения (далее МПК – А.Г.). Главной темой заседания МПК будет: «Развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в области экономики во исполнение Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Президента Республики Армения С.А.Саргсяна Национальному Собранию Республики Армения». Выбор темы обусловлен, в первую очередь, тем, что Президенты России и Армении в своих посланиях (от 1 декабря 2016 г. и 18 мая 2017 г.) определили качественно новые задачи, созвучные вызовам современности.

Более того, новый импульс армяно-российскому сотрудничеству придал состоявшийся 24 октября т.г. официальный визит Председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева в РА, в ходе которого между правительствами РФ и РА были подписаны соглашения о международном автомобильном сообщении, о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на услуги международной электросвязи в роминге между Россией и Арменией, а также соглашение о сотрудничестве в области регулирования промышленной безопасности. Особая ответственность участников МПК обусловлена и тем, что 30-ое заседание проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудинчеству и взаимной помощи.

С учетом вышеотмеченного очень важно всесторонне осмыслить совместно пройденный путь, при этом, не впадая в соблазн довольствоваться положительной динамикой существенного роста внешнеторгового оборота между нашими странами, успешной работой около полутора тысяч предприятий Армении с российским капиталом, объективно оценить нынешний уровень интеграции наших экономик, выявить все еще не использованные резервы повышения эффективности экономического сотрудничества. Именно на такой подход нацеливают нас Послания Владимира Владимировича Путина и Сержа Азатовича Саргсяна парламентам наших стран. В Послании Президента РА, в частности, отмечалось, что «важнейшее значение имеет также разработка и реализация такой экономической политики, которая нацелена на обеспечение стабильного долгосрочного экономического роста». При этом особо подчеркивалось, что «государство должно иметь проактивное участие в экономике».

Постараемся в этом свете проанализировать – есть ли неиспользованные резервы для повышения уровня взаимовыгодных интеграционных процессов между Арменией и Россией. Думается, что такие резервы, бесспорно, имеются. Взять хотя бы динамику внешней торговли РА и РФ за последние 2 года. Так, если в январе-августе 2016 г. торговый оборот между Армений и Россией составил 803 млн. 271,2 тыс.долларов, что составило 25,8% от всего внешнеторгового оборота РА, то в январе-августе 2017 г. торговый оборот между нашими странами составил 991 млн. 766,9 тыс.долларов, что составило 25,6% от всего объема внешней торговли РА. Таким образом, эти данные говорят о том, что за указанный период темп роста торгового оборота между нашими странами составил 123,5%. Об этом свидетельствует сборник Национальной статистической службы РА («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-августе 2017 г.», стр.76). Примечательно, что согласно этому же источнику внешнеторговый оборот Армении с Евросоюзом в январе-августе 2016 г. составил 762 млн. 286,1тыс.долларов, а в январе-августе 2017 г. соответственно 947 млн. 446,9 тыс.долларов, то есть темп роста объема внешней торговли Армения – ЕС составил 124,3%, а удельный вес внешнеторгового оборота Армения – ЕС в общем объеме внешней торговли если за восемь месяцев 2016 г. составлял 24,4%, то за соответсвующий период 2017 г. он снизился до уровня 17,4%.

Интересная картина просматривается и в динамике изменения соотношения экспорта и импорта во внешней торговле Армении с Россией и Евросоюзом. Так, в январе-августе 2016 г. экспорт из Армении в Россию составил 226 млн. 992,5 тыс. долларов, а за тот же период 2017 г., соответственно 310 млн 14,3 тыс. долларов (темп роста экспорта составил 136,6%). Импорт товаров в Армению из России за 8 месяцев 2016 г. составил 412 млн. 52,9 тыс. долларов, за тот же период 2017 г. – 505 млн. 891,1 тыс. долларов (темп роста импорта составил 122,8%). Во внешней торговле Армении со странами ЕС наблюдается следующая картина: в январе-августе 2016 г. экспорт из Армении в ЕС составил 307 млн 576,3 тыс.долларов, за тот же период 2017 г. – 407 млн.949,3 тыс. долларов (темп роста экспорта составил 132,6%), соответственно импорт в Армению из ЕС за январь-август 2016 г. составил 487 млн. 914,8 тыс.долларов, за тот же период 2017 г. – 590млн. 195,7 тыс. долларов (темп роста импорта составил 121,0%). Такова официальная статистика («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-августе 2017 г.», стр.77-78). Еще более интересная картина наблюдается, если раскрываем товарную номенклатуру экспортируемых и импортируемых товаров, причем не только во вазимной торговле Армении и России, а, к примеру, номенклатуру товаров, ввозимых в Россию их третьих стран.

Так, в соответсвии в публикациями Федеральной службы государственной статистики РФ «О состоянии внешней торговли в 2016 году» и «О состоянии внешней торговли в I полугодии 2017 года» выясняется, что в 2016 году объем импорта важнейших товаров в Россию составил 182 млрд. 262млн. долларов, в том числе 33 млрд. 785 млн. долларов приходилось на продукцию химической промышленности, каучук. В I полугодии 2017 года на импорт товаров той же номенклатуры было затрачено 18млрд. 538 млн. долларов, при этом темп роста импорта по данной номенклатуре товаров составил 118,3%. Раннее мне уже приходилось более подробно изложить о востребованности перезапуска ЗАО «Завод Наирит», чтобы польностью обеспечить потребность России в каучуке и ряде товаров химической промышленности, на импорт которых Россия ежегодно тратит миллиарды долларов (см. статью «Арташес Гегамян: безальтернативость стратегического союза Армении и России», «Арменпресс», 8 сентября 2017 год). При этом отметим, что в I полугодии 2017 года темп роста импорта (в сравнении с тем же периодом 2016г.) продукции химической промышленности, каучук, составил 119,0%.

Или же другой пример: в 2016 году удельный вес текстильных изделий и обуви в общем объеме импорта России составил 5,8% или в стоимостном выражении 9,7 млрд. долларов. Отметим также, что в I полугодии 2017г. объем импорта России составил 101,8 млрд. долларов, при этом удельный вес текстильных изделий и обуви опять-таки составил 5,8% в общем объеме импорта, что в стоимостном выржении составляет 5,9 млрд. долларов, что значительно выше соответствующего показателя I полугодия 2016 года.

Между тем общеизвестно, что продукция армянских текстильщиков и обувщиков традиционно пользовалась и пользуются высоким спросом, как во времена Советского Союза, так и в настоящее время, причем не только в России, но также и в странах Европы. В случае инвестиций в указанные отрасли промышленности в Армении можно будет в разы нарастить производство изделий этой номенклатуры товаров.

В целом же вышеприведенные показатели, вне всякого сомнения, свидетельствуют об огромном неиспользованном потенциале развития взаимовыгодных экономических интеграционных процессов между Россией и Арменией . Да, мы с удовлетворением констатируем, что объем накопленных росийских капиталовложений в экономику Армении составляет порядка 40% всех иностранных инвестиций, что в РА, как было отмечено выше, около 1,5 тысячи предприятий с российским капиталом. Более того, в экономике Армении задействованы крупнейшие российские компании – ПАО «Газпром», ПС «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «Гео Про Майнинг Голд», ОАО «Банк ВТБ», ОК «РУСАЛ». Вместе с тем, если глубже проанализировать инвестиционную составляющую армяно-российского экономического сотрудничества, то вырисовывается и несколько иная картина. Так, если в январе-декабре 2015г. чистые потоки инвестиций из России ( чистые потоки – разница поступлений и погашений иностранных инвестиций, в данном случае российских, в отчетном периоде) составили 27 млрд. 733,3 млн драмов (или 58,03 млн. долларов), из которых прямые инвестиции составили 35 млрд. 983,3 млн. драмов (или 75,29 млн. долларов), то в январе-декабре 2016г. чистые потоки инвестиций из России составили (минус) -52млрд. 10,2 млн. драмов (или минус 108,8 млн. долларов), из котрых прмяые инвестици составили (минус) -26млрд. 290,5 млн. драмов (или минус 55,0 млн. долларов). Отметим, что всего инвестиций из России, которые включают прямые, портфельные и прочие инвестиции (прочие инвестиции включают кредиты и займы, суммы, подлежащие выплате/получению или полученные/выплаченные авансы за товары и услуги) составили (минус) – 79млрд. 743,6 млн драмов (или 166,86 млн. долларов), из которых прямые инвестиции составили (минус)- 62 млрд. 273,8 млн. драмов (или 130,3 млн. долларов). Эти данные приведены из сборника НСС РА «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-феврале 2017 года» стр. 76. Такие же тенденции наблюдались и в динамике потоков российских инвестиций в реальном секторе экономики Армении и в I полугодии 2017 года. Так, в январе-июне 2017 года чистые потоки инвестиций из России составили (минус) – 25 млрд. 709,2 млн. драмов (или минус 53,1 млн. долларов), из которых прямые инвестиции из России составили (минус) – 12 млрд. 298 млн. драмов (или минус 25,38 млн. долларов). Указанная статистика приведена из сборника НСС РА «Социальное-экономическое положение Республики Армения в январе-июле 2017 года». Таким образом в течении последних полутора лет во внешнеэкономических отношениях Армении и России имеет место процесс безинвестиций, то есть процесс изъятия ранее инвестированного капитала из инвестиционного оборота без последующего его использования в инвестиционных целях. То есть, к сожалению, мы вправе констатировать, что за последние полтора года инвестиции российских фирм в основной капитал, представляющие собой инвестиции в основные производственные фонды (физические объекты типа завода или административного здания,предприятия) и оборудования (станки, машины и транспортные средства), а также инвестиции в создание запасов (имеются ввиду резервы сырья, полуфабрикатов на стадии незавершенного производства или готовых изделий, принадлежащих фирмам) в суммарном объеме были отрицательными, то есть имел место отток финансового капитала. Здесь отметим, что инвестиции в создание запасов означают их изменение за данный период, при этом рост запасов свидетельствует о положительных инвестициях, а их сокращение – об отрицательных инвестициях.

То есть, повторюсь, за указанный период времени имел место процесс дезинвестиций. При этом отметим также, что, к сожалению, из поля зрения, как наших российских коллег, так и исполнительной власти РА выпадает такая важнейшая категория инвестиций, как инвестиции в жилищный фонд и строительство социально значимых объектов для сотрудников предприятий и организаций с российским капиталом, естетвенно, при долевом участии органов исполнительной власти РА разных уровней. Чтобы никого не обидеть, справедливости ради отметим, что отдельные инвестиции, к сожалению, по своим объемам весьма незначительные, со стороны отдельных компаний с участием российского капитала были произведены.

Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что у армянской стороны уж очень повышенные ожидания в плане существенного наращивания российских инвестиций в экономику Армении, отмечу лишь, что разработка на профессиональном уровне совместных инвестиционных программ России и Армении, а в дальнейшм их успешная реализация сторицей окупятся. Причем помимо чистой экономической выгоды инвесторов, на наш взгляд, не менее важным будет и политическая составляющая, обусловленная реализацией крупных инвестиционных проектов, а именно: Республика Армения, будучи членом Евразийского экономического союза, на собственном примере покажет всю перспективность этого союза. Причем не только соседям по региону, в частности, Турции, Азербайджану и Ирану, но, что не менее важно, и Еврпейскому союзу, с которым 24 ноября текущего года в Брюсселе предполагается подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Думается, что осмысление всей важности поднятых выше вопросов и определение путей их реализации займет достойное место в ходе предстоящего 30-ого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Нацонального собрания Республики Армения и Федерального собрания Российской Федерации.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН,

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии, Сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения,

руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия, председатель партии «Национальное Единение»

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