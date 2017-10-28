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Президент Арцаха принял Вигена Саргсяна и Тарона Маркаряна


28 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения Вигена Саргсяна и мэра Еревана Тарона Маркаряна.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества с городом Ереваном.

Говоря о системе обороны, Президент подчеркнул, что сотрудничество двух армянских государств в этом направлении является одним из важнейших предусловий сохранения стабильности в регионе.

Президент Саакян выразил признательность Тарону Маркаряну и ереванским властям за особое отношение к Армии обороны, Степанакерту и Арцаху в целом, подчеркнув, что сотрудничество с Ереваном оказывает положительное воздействие на эффективное осуществление различных программ в Республике Арцах.



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