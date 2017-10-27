Жители США чаще рассматривают как непосредственную угрозу своей безопасности политику "стран-изгоев" (33%), чем деятельность террористических группировок (27%), показал опрос телеканала Fox News.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, под "странами-изгоями" телеканал подразумевает, в частности, КНДР и Иран. Шаги сверхдержав (России и Китая) вызывают опасения лишь у 16% опрошенных.

Согласно опросу, американцы стали заметно меньше тревожиться из-за действий террористов: в январе их деятельность была для граждан США главной угрозой – ее опасались более половины респондентов. При этом "страны-изгои" вызывали беспокойство лишь у 12% населения.

Опрос проводился с 22 по 24 октября среди более тысячи респондентов. Погрешность результатов составляет три процентных пункта.