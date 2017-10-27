Президент Армении Серж Саргсян принял участие в заседании Совета по безопасности атомной энергетики

Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Доме приемов правительства провел встречу с новоназначенным председателем Совета по безопасности атомной энергетики при Президенте, представителем МАГАТЭ Мирославом Липаром. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

М.Липар прибыл в Армению для участия в очередном, 154-м заседании Совета по безопасности атомной энергетики при Президенте РА.

Президент Армении и председатель Совета по безопасности атомной энергетики коснулись программных работ, осуществленных в направлении повышения уровня безопасности Армянской АЭС, мероприятий, предусмотренных программой продления срока эксплуатации второго энергоблока атомной электростанции, а также хода работ по повышению уровня подготовки персонала ААЭС.

М.Липар сообщил, что члены Совета накануне посетили станцию и с радостью констатировали, что на ААЭС при каждом посещении регистрируются новые улучшения и прогресс. Председатель Совета подчеркнул при этом: несмотря на то, что проведена достаточная работа, тем не менее, еще многое предстоит сделать, и Совет продолжит держать в центре внимания безопасную эксплуатацию Армянской АЭС.

После встречи президент Серж Саргсян в Доме приемов правительства принял участие в заседании Совета по безопасности атомной энергетики и выступил с речью.