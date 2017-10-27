Ереванский бестселлер 4/83: В рейтинговой таблице - «Сиддхартха»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 2-м месте -книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 3-м месте - книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна. Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

На 4-м месте - «Сиддхартха» - одно из лучших произведений Германа Гессе, узаконивших для культуры минувшего столетия принципы постмодернистской литературы. Жемчужина прозы, небывалая по глубине проникновения в восточную философию. Гессе просто и лаконично, и вместе с тем, с изрядной долей философии описал жизненный путь обыкновенного индийского брахмана, который, по книге, встретил в Жизни Будду и был его учеником. Это глубокое содержание, вечные вопросы, терзания, радость, слёзы, отчаяние, наслаждение. Всё слилось в этой книге, всему дан ответ в конце её.

Перевел Ашот Алексанян.

На 5-м месте «Избранные новеллы» знаменитого французского писателя Ги де Мопассана, куда вошли его лучшие произведения. Мопассан является автором рассказов и новелл о повседневной жизни Франции. Многие его произведения переведены на армянский язык.

На 6-м месте - «Избранные новеллы» знаменитого писателя Стефана Цвейга, куда вошли его лучшие произведения. Цвейг является автором рассказов и новелл. В сборнике размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.

На 7-м месте - книга Эдгара Арутюняна – сборник«Искусство преданности, или ода розе».

На 8-м месте - научно-фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном.

В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 °F. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

На 9-м месте - роман современного швейцарского автора Хансйорга Шертенлайба “Ночной пловец” – интересное сплетение первой любви, тоски, тайн, страхов, переживаний, стрессов и ненависти, самоутверждения и о сложном пути противостояния родителям и окружению. В книге представлена биография юного героя, наполнившего свой путь к любви и утверждению красотой и преданностью, волей к борьбе.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю«Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо издательства «Букинист», некогда постоянный участник «Ереванского бестселлера», переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции.

«Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.