Трое членов инициативной группы выборов Константинопольского патриарха подали в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».

О выходе из инициативной группы выборов Константинопольского патриарха заявили руководитель группы Саргис Кюлегеч, члены группы Анто Кесвдаг и Хачик Джанел. Примечательно, что эти заявления последовали за встречей с губернатором Стамбула Васипом Шахином.

24-го октября глава религиозного совета Константинопольского патриархата ААЦ епископ Саак Машалян, архиепископ Арам Атешян, председатель совета попечителей госпиталя церкви СВ. Спасителя Петрос Шириноглу, руководитель инициативной группы по выборам Константинопольского патриарха армян Саргис Кюлегеч посетили губернскую управу Стамбула, встретившись здесь с губернатором Стамбула Васипом Шагином. Губернатор Стамбула обменялся с делегацией мыслями по поводу последних развитий в вопросе выборов Константинопольского патриарха армян, выслушал представителей армянской общины и передал им намерения государства по указанному поводу.

Как сказал губернатор Стамбула Васип Шагин, Турецкие власти интересуются выборами Константинопольского патриарха армян и просил передать общине, что поводов для беспокойства в этом вопросе нет.

В беседе с «Арменпресс» редактор армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян сообщил, что 24-го октября состоялось обсуждение вопроса выборов Константинопольского патриарха в губернской управе Стамбула, куда с этой целью прибыла делегация, которая встретилась с губернатором Стамбула и другими официальными лицами.

«По нашим сведениям, губернатор сказал им, что не признает факта избрания архиепископа Гарегина Бекчяна на пост местоблюстителя Константинопольского патриарха. Двоим духовным лицам – архиепископу Араму Атешяну и епископу Сааку Машаляну было предложено начать процесс выборов заново. Им было предложено: одному – стать местоблюстителем, второму – преемником, однако это не соответствует нашим установкам, и неприемемо для духовной общины»,- сказал редактор армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян.

Архиепископа Гарегина Бекчяна на указанной встрече не было, он был в эти дни в Германии, и в вопросе выбора даты встречи в губернской управе Стамбула Баграт Эстукян видит преднамеренность.

«Да, я вижу преднамеренность. Архиепископ Гарегин Бекчян обратился с целью организации встречи в губернской управе Стамбула к председателю Совета попечителей церкви Св. Спасителя Петросу Шириноглу, поскольку тот имеет хорошие связи с властями. Встреча никак не организовывалась, а как только архиепископ Гарегин Бекчян выехал в Германию, встреча была организована и состоялась. В этом я вижу узел провокаций»,- сказал редактор армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян.

Дальнейшее развитие событий будет ясно после шагов, предпринимаемых архиепископом Гарегином Бекчяном. Его возвращение в Стамбул ожидается 30-го октября.