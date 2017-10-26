Президент Армении Серж Саргсян выступил с лекцией перед аудиторией в политической школе Республиканской партии Армении «Андраник Маргарян»

Президент Армении Серж Саргсян сегодня вечером побывал в гостях в политической школе Республиканской партии Армении «Андраник Маргарян». Президент встретился со слушателями школы и выступил перед этой аудиторией с лекцией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Серж Саргсян приветствовал воспитанников политической школы, которые являются людьми самых различных специальностей и профессий - от студентов до государственных служащих, часть из них беспартийные или члены разных партий. Отметив, что уже во второй раз встречается со слушателями политической школы «Андраник Маргарян», Президент выразил надежду, что воспитанники этого потока также максимально эффективно используют период своей учёбы для приобретения новых знаний и навыков.

В начале лекции Президент говорил о создающихся политическими партиями школах, назвав их кузницами будущих политических деятелей или тех, кто имеет желание заниматься политической деятельностью. Серж Саргсян отметил, что есть разница между политическими деятелями и теми, кто занимается политической деятельностью и является членами политической силы. Он отметил, что может назвать имена тысяч людей, которые являются членами партии и не занимаются политической деятельностью: у них есть политическая ориентация и раз в несколько лет, от выборов до выборов, они принимают решение голосовать за партию. Люди, которые занимаются политической деятельностью, по мнению Президента Республики, это те, кто также время от времени занимается политикой, например, во время выборов ведёт очень активную политическую деятельность, пытается участвовать в агитационной кампании, часто сами агитируют, однако называть их политическими деятелями неправильно. Согласно Президенту Саргсяну, наряду с этими двумя есть профессиональные политические деятели, которые всегда занимаются политической деятельностью, имея определённую позицию в данной политической организации. По убеждению президента, быть известным политическими взглядами человеком, ещё не означает быть политическим деятелем.

Представив свои подходы, лектор предложил продолжить встречу в формате диалога, выслушать мнения друг друга по поводу обсуждаемых мыслей и комментировать прозвучавшие точки зрения.

Президент Республики попросил аудиторию в первую очередь выразить мнения, о том, какие вообще качества необходимы политическому деятелю. К многочисленным прозвучавшим мнениям, с которыми Президент в основном согласился, он добавил ещё три качества, которые, по его мнению, должен иметь политический деятель.

«Прежде всего, политический деятель должен уметь формировать команду. Потому что человек в одиночку не может достигнуть успеха. Возможно, в бизнесе, в большей или меньшей степени, может, хотя и здесь очень важна команда, возможно, в личной жизни, но политика предполагает наличие прочной команды. Второе обстоятельство, которое хочу подчеркнуть, и здесь об этом говорилось, но не очень чётко, - политический деятель должен уметь быть очень уравновешенным и терпимым. Политический деятель должен понимать, что если он входит в политику, особенно, в большую политику, то всегда будет целью для критики. И кто не умеет воспринимать эту критику и обеспечивать равновесие, сколь бы трудно ни было, тот не может достигнуть успеха.

Следующее качество, по-моему, для политических деятелей состоит в том, что они должны иметь очень большую способность оценивать ситуацию.

Вообще в жизни, будет это военное дело, бизнес, будет возможно, вопрос создания будущей семьи, нужно, действительно уметь оценивать ситуацию», - сказал Президент Республики.

Серж Саргсян затем предложил слушателям политической школы вместе попытаться понять, что означает быстро меняющийся мир, что означает быстро уменьшающийся мир и какое влияние это явление оказывает на нашу действительность.

Среди тем обсуждения были самые большие угрозы для Республики Армения и пути их нейтрализации. Президент Республики и участники встречи представили свои точки зрения по этому поводу.

Был затронут процесс решения НК проблемы и позиции армянской стороны в этом процессе. Президент предложил воспитанникам школы, которые заинтересованы этой темой, хорошо подготовиться и организовать отдельную встречу по этому вопросу, чтобы представить свои точки зрения, доводы и контрдоводы. Серж Саргсян пообещал, что с радостью примет приглашение на следующую встречу и будет участвовать в этом важном обсуждении.