В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки российских С-400. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сказал военный эксперт Александр Жилин, назвав реакцию Североатлантического альянса истерической.

Глава Военного комитета НАТО Петр Павел предупредил турецкие власти о возможных последствиях покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

По словам Павела, если сделка состоится, то Анкара не сможет интегрироваться в объединенную систему ПВО альянса.

"Принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения", – заявил генерал, отвечая на вопрос журналистов о планах Турции приобрести С-400.

Кроме того, Павел отметил, что С-400 в Турции создаст "сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны".

По его мнению, со стороны союзников Турции по НАТО будет "вполне разумно провести обсуждение, подняв все вопросы, вызывающие беспокойство", до финального этапа заключения сделки Анкары с Москвой.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik назвал реакцию НАТО истерической.

"Заявления НАТО о том, что у Турции будут проблемы, если она купит российские С-400 – это подтверждение того, что НАТО сегодня является лагерем строгого режима, где все подчинены боссу, и этот босс – Вашингтон. Этот босс диктует, у кого покупать оружие, сколько покупать оружия и так далее. Этот "пахан" не хочет терять влияния в этом лагере. Поэтому такая жесткая реакция. А что на самом деле произошло? Произошло то, что С-400 – если установки будут куплены, будут реально защищать Турцию, в том числе в случае, если какой-то сумасшедший решит ее наказать за какое-нибудь неповиновение. Комплексы преградят путь, прежде всего американской авиации, которая любит наносить удары – вспомним, что они сделали с Раккой, с другими городами. У НАТО истерическая реакция. Но я думаю, что Турция, обладающая определенной долей суверенитета, в отличие от других стран НАТО, все-таки будет заботиться о своей безопасности, а не том, чтобы угодить "боссу"", – сказал Александр Жилин.