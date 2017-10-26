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Суд в США дал разрешение на использование 500 млн долларов из наследства Кркоряна


В ответ на обращение за разрешением на пользование наследством покойного миллиардера и мецената Кирка Кркоряна, судья Высшей инстанции суда Лос-Анджелеса Мария Стреттен дала разрешение на использование 500 млн долларов из 1,5 млрд-ного наследства Кркоряна, которые были переданы благотворительным организациям. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Аспарез». 

Орган в составе 3 человек, назначенных волеизъявителем, среди которых – управляющий поместий Кркоряна Энтони Мантекик, юрист Патрисия Клейс и доктор Калифорнийского университета Эрик Эсраилян, уже раздал из указанной суммы 200 млн долларов.

В завещании Кркоряна сказано, что все его имущество должно быть роздано максимум в течение 3 лет после его смерти (он умер 15-го июня  2015 года).

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