NYT: умер американский актер Роберт Гийом

Американский актер Роберт Гийом, первым из темнокожих артистов получивший телевизионную премию Emmy, скончался в США на 90-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее данным, Гийом ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как сообщила супруга артиста, причиной его смерти стали осложнения, вызванные раковой опухолью, с которой он боролся на протяжении 25 лет.

Гийом родился в 1927 году в Сент-Луисе (штат Миссури). Актерская карьера двукратного лауреата Emmy насчитывала почти шесть десятилетий. За это время он успел прославиться как на телевидении, так и своими ролями в бродвейских театральных постановках.

Наибольшую известность актеру принесла роль в комедийном сериале "Бенсон" (Benson, 1979-1986), за которую он был удостоен одной из своих Emmy. Гийом также номинировался на три премии "Золотой глобус". Артист озвучивал персонажа Рафики в анимационном фильме студии Disney "Король Лев" (The Lion King, 1994).



