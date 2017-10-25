Четырехдневка НС Армении. Члены правительства ответят на вопросы депутатов: Прямой эфир

В НС Армении началось второе заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

Затем продолжится обсуждение закона об обороне.

В 16:30 члены правительства ответят на вопросы депутатов.