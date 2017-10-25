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Четырехдневка НС Армении. Члены правительства ответят на вопросы депутатов: Прямой эфир


В НС Армении началось второе заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

Затем продолжится обсуждение закона об обороне.

В 16:30 члены правительства ответят на вопросы депутатов.

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