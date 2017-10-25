Четырехдневка НС Армении. Члены правительства ответят на вопросы депутатов: Прямой эфир
В НС Армении началось второе заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.
Затем продолжится обсуждение закона об обороне.В 16:30 члены правительства ответят на вопросы депутатов.
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