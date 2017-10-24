Председатель правительства РФ воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Находящийся с официальным визитом в Армении председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении мэра Еревана Тарона Маргаряна и вице-премьер-министра Армении Ваче Габриеляна посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложил венок к памятнику жертвам Геноцида армян и цветы к вечному огню, увековечивающему память Святых Мучеников. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.