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Председатель правительства РФ воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян


Находящийся с официальным визитом в Армении председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении мэра Еревана Тарона Маргаряна и вице-премьер-министра Армении Ваче Габриеляна посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложил венок к памятнику жертвам Геноцида армян и цветы к вечному огню, увековечивающему память Святых Мучеников. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.



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