Радикальная модернизация Вооружённых сил Республики Армения - требование времени: президент

Армия Армении сегодня сильна и боеспособна, способна выполнить поставленные перед ней задачи. Как сообщает Арменпресс, об этом 24 октября сказал президент Республики Армения, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Серж Саргсян в ходе лекции в Национальном исследовательском университете обороны МО.

“Наша армия сегодня сильна и боеспособна, способна выполнить поставленные перед ней задачи. Однако это не означает, что наши вооружённые силы не должны совершенствоваться и развиваться. Мы сегодня устанавливаем новую, несравненно более высокую планку. Радикальная модернизация Вооружённых сил Республики Армения - требование времени. Это также продиктовано как сегодняшними, так и будущими вызовами.

Я сегодня ставлю задачу разработать новую семилетнюю программу модернизации армии на 2018-2025 годы. Мы должны сделать эту программу реальностью совместными силами: я, как Верховный главнокомандующий, министр обороны, командный состав Вооружённых сил, наши солдаты и всё общество”, - сказал президент.

Он поручил министру обороны Армении в двухмесячный срок доложить о проделанной им в этом направлении работе. После обсуждений и доработок эта программа будет утверждена 28 января 2018 года, то есть в день рождения армянской Армии.

“Программа должна быть одной из главных задач нашего государства на этом этапе, если не самой главной. Через семь лет наша уже сейчас боеспособная армия должна достигнуть качественно нового, исключительного уровня.

Первое важное направление модернизации - плавный переход к новым условиям управления системой вооруженных сил, вытекающим из Конституционных изменений. Проект закона "Об обороне", который в эти дни обсуждается в Национальном Собрании, решает важную, но только первую часть этой задачи - правовое формулирование. Затем потребуется скрупулёзная работа по разработке и внедрению подзаконных актов и в плане правильной последовательности осуществления практических шагов”, - подчеркнул Саргсян.

По его словам, модернизация армии касается и уровня организованности, и видов вооружения, социальных вопросов военнослужащих то есть, всего комплекса вопросов. Государство этим занималось всегда, но сейчас задачей становится ускорение этого процесса, обеспечив стремительное развитие.

“Мы должны двигаться опережающими темпами. В бюджете следующего года, как вы знаете, намечается резкий рост военных расходов. Рост, однако, не будет ограничиваться лишь одним годом, а будет непрерывным. Вам хорошо известно, что за последние несколько лет резко улучшилось количество и качество наших вооружений. Эти работы будут непрерывными. Год от года мы будем иметь новые и существенные достижения в этом направлении”, - подчеркнул президент.