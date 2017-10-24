21 октября заместитель заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Го Ечжоу, выступая на третьей пресс-конференции 19-го съезда КПК и отвечая на вопросы журналистов, отметил, что с открытия съезда 18 октября, каждый день приходят поздравительные письма от зарубежных партий, известных политиков, включая глав государств, руководителей правительств и ответственных лиц коллективов и организаций. В письмах передаются искренние пожелания и полезные предложения по расширению двусторонних и многосторонних контактов между КПК и политическими партиями зарубежных стран, передает Арменпресс.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в докладе на открытии 19-го съезда КПК четко выразил стремление укрепить обмены с зарубежными партиями и политическими организациями. На настоящий момент Коммунистическая партия Китая /КПК/ поддерживает регулярные связи с более чем 400 политическими партиями и организациями из свыше 160 стран.

КПК и правительство Китая постоянно обращают большое внимание на развитие связей с соседними странами: проводят регулярные теоретические семинары с Коммунистической партией Вьетнама и Народной революционной партией Лаоса, осуществляют конкретные меры по сотрудничеству в подготовке кадров, поддерживают диалог с Трудовой партией Кореи, сохраняют тесные связи с основными партиями Монголии и России. Обмены между КПК и партиями Японии являются отличительной чертой в китайско-японских отношениях.

«Наша партия также имеет традиционную дружественную связь с Трудовой партией Кореи. На каком уровне и в какое время будет происходить обмен, решается обеими сторонами», - заявил Го Ечжоу.

В ответ на вопрос о связях между партиями Китая и Японии, Го Ечжоу рассказал, что в августе текущего года в Японии прошла 6-я конференция по механизму обмена между правящими партиями Китая и Японии. Обе стороны провели широкий диалог и выразили желание продолжать улучшать и развивать отношения между Китаем и Японией