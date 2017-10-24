Свобода и права человека  выше всего: посетивший Арцах депутат парламента Мексики

Члены Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов и члены делегации группы дружбы "Мексика-Армения" Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Миро в сопровождении заместителя председателя Национального собрания Республики Армения Эдуарда Шармазанова 24-го октября посетили Национальное собрание Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, гостей принял председатель Национального собрания Ашот Гулян. Руководитель парламент отметил, что Республика Арцах заинтересована в наличии дружественных отношений с разными странами.

"Для нас желательно, чтобы первое знакомство приобрело систематический характер. Думаю, этот визит – хорошее начало для наших отношений", – подчеркнул он.

Говоря о борьбе арцахского народа, заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов коснулся антиармянской пропаганды руководства Азербайджана и периодически провоцируемых на линии соприкосновения военных действиях.

"Борьба арцахского народа – это не борьба против Азербайджана, это борьба за свою свободу и мир", – добавил Э.Шармазанов.

Отвечая на вопрос руководителя делегации Бланки Домингес о причинах ограничивания свободы Арцаха со стороны Азербайджана, Ашот Гулян отметил, что благодаря парламентским связям также становится возможным представлять Арцах на международных площадках и торпедировать антиармянскую агитацию со стороны Азербайджана.

"Наш визит – прекрасный прецедент для дальнейших визитов представителей власти Мексики, и мы будем сотрудничать с Вами, так как считаем, что свобода и права человека выше всего", – отметила Бланка Домингес.

Подчеркнув важность встречи, мексиканский депутат Карлос Миро отметил: "Очень важно, чтобы на этих встречах мы поднимали свой голос и призывали к миру и диалогу".

Председатель парламента представил гостям те проблемы, с которыми Арцах сталкивается на пути к позиционированию себя в мире. На встрече был обсужден ход государственного строительства в Арцахе, структура парламента и межпарламентские связи.

Подводя итоги встречи, руководитель парламента выразил надежду на то, что формируемые с Мексикой межпарламентские отношения будут углубляться и в дальнейшем.

"Всякое дело вначале трудно, но вы взяли на себя эту трудность, следовательно, примите во внимание, что у вас есть дружественная страна в лице 150-тысячного населения Арцаха", – добавил Ашот Гулян.

Во встрече приняли участие заместитель председателя НС Ваграм Балаян и заместитель министра иностранных дел Феликс Хачатрян.

Затем состоялась встреча депутатов Мексиканских Соединенных Штатов с представителями фракций НС.

Приветствуя гостей, заместитель председателя Национального собрания Ваграм Балаян отметил важность подобных встреч и выразил надежду на то, что Мексика как одна их влиятельных стран мира с пониманием отнесется к борьбе Арцаха и будет содействовать тому, чтобы Арцах также стал одной из дер-юре признанных стран мира.

В ходе встречи депутаты Мексики представили парламентариям Арцаха свои впечатления от визита в Арцах, коснулись дальнейших шагов по расширению двусторонних взаимоотношений.

"Мы в курсе о ваших проблемах. Сегодня, физически присутствуя здесь, мы видим серьезную разницу между тем Арцахом, который мы представляли, и реальным Арцахом. Это еще больше обязывает нас способствовать тому, что ваш голос был услышан", – отметила Мария Кристина Браво.

Говоря об истории и культуре Арцаха, Карлос Миро представил свое наблюдение о сходстве между культурой двух стран и назвал это базой для дальнейшего взаимодействия.

"Позвольте нам быть частью истории Арцаха", - резюмировал мексиканский депутат.

"Мы также ищем реальную свободу и знаем, что такое бороться за свободу", – подчеркнула Бланка Домингес.

Главы парламентских фракций выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с мексиканскими коллегами и в этом контексте обозначили некоторые сферы.

До встреч в парламенте утром делегация посетила Степанакертский мемориальный комплекс и возложила цветы к памятнику воинам, погибшим в Арцахской войне.