Температура воздуха 27-29-го октября понизится на 3-4 градуса, ожидаются осадки

С 25-го по 27-е октября на территории Армении ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 28-го октября – вечером, 29-го октября – днем, в основном, в северных районах, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха 26-го октября постепенно повысится на 1-2 градуса, 27-29-го – снизится на 3-4 градуса.

В Ереване

С 25-го по 27-е октября ожидается погода без осадков. 28-го и 29-го октября, в вечерние часы и ночью возможны дождь и гроза. С 25-го по 28-е октября температура воздуха будет в районе +22-+24 градусов.