В Арцахе, в городе Мартуни, 29-го октября впервые состоится Фестиваль граната. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал мэр Мартуни Мгер Хачатрян.

По его словам, садоводы представят в отдельных павильонах плоды своего урожая, в Фестивале примут участие также фермеры из близлежащих общин.

«В программе Фестиваля – презентация и распродажа плодов граната, сиропа, вина, сока и пр. Наша цель – создать платформу, на которой производители граната и сопутствующих товаров смогут представить свою продукцию, обменяться опытом»,- сказал мэр Мартуни Мгер Хачатрян.

По его словам, кроме того, Фестиваль граната имеет туристическое значение. Кроме того, что туристы смогут отведать плоды труда местных земледельцев, они смогут посетить живописные окрестности и достопримечательности.

В программе Фестиваля граната – культурные мероприятия. Состоится концерт, будут организованы этнографические песни и пляски, игрища, выставка-продажа продуктов ручного труда и поделок. Как сказал мэр Мартуни Мгер Хачатрян, ожидаются сюрпризы.

По его словам, их цель – сделать Фестиваль граната ежегодным мероприятием. Планируется провести работу с туристическими организациями.