Мексиканские депутаты побывали в Арцахе
Прибывшие из Мексики депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Мирон посетили Республику Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.24 октября мексиканские депутаты в сопровождении вице-спикера НС РА Э.Шармазанова в Степанакерте возложили цветы к мемориалу в память павших в Арцахской освободительной борьбе сынов армянского народа.
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