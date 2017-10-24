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Мексиканские депутаты побывали в Арцахе


Прибывшие из Мексики депутаты  Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Мирон посетили Республику Арцах. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

24 октября мексиканские депутаты   в сопровождении вице-спикера НС РА Э.Шармазанова в Степанакерте возложили цветы к мемориалу в память павших в Арцахской освободительной борьбе сынов армянского народа.

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