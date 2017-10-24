Представитель Армении Миша исполнит на конкурсе «Детское Евровидение-2017» песню «Бумеранг»

Известна песня, которую исполнит на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2017» представитель Армении Миша (Микаэл Григорян). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Общественный телеканал Армении.

Музыку к песне «Бумеранг» написал Ваграм Петросян. Авторы слов — Авет Барсегян, Давид Церунян, Артур Агекян.

Маленький Миша уверен, что доброта, как и бумеранг, обладает свойством, рано или поздно, возвращаться к людям.

«Очень люблю эту песню. У музыки есть большая энергия, а слова содержат важный смысл: то, что мы делаем в жизни, всегда возвращается к нам. Я призываю всех верить в свою мечту и быть добрыми друг к другу», — сказал Миша.

Девятилетний Миша начал свою музыкальную карьеру в проекте Лиры Кочарян «Голоса Арцаха». Выступал в разных странах вместе с профессиональными певцами.

В 2016 году он представил Армению на конкурсе «Детская Новая Волна», где занял второе место.

Детское Евровидение пройдет в 15 раз под девизом «Shine Bright». На этот раз страной-хозяйкой конкурса станет Грузия.Помимо Армении в ней примут участие представители еще 15 стран - Албании, Австралии, Белоруссии, Кипра, Ирландии, Италии, Македонии, Мальты, Нидерландов, Украины, России, Польши, Сербии, Португалии и Грузии.