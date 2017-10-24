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Миссия ОБСЕ проведет 25 октября плановый мониторинг в Арцахе


Миссия ОБСЕ проведет в среду, 25 октября, плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства иностранных дел Арцаха.

Мониторинг пройдет согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия), а также представитель Группы планирования высокого уровня ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели Ирландия).

"Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

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